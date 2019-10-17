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Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

17.10.2019 13:33Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."



Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi

Kaynak: DHA

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