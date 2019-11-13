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Boris Johnson, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı: Burada ne işiniz var?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selden etkilenen ülkenin kuzeyini felaketten beş gün sonra ziyaret edince vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Başbakanı gören bir köylü, "Burada ne işiniz var?" diyerek tepkisini dile getirdi.

13.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:30

Başbakanı Boris Johnson, selle mücadele çalışmalarına katılan askerlerle konuşmak üzere Güney Yorkshire bölgesinin Stainforth köyüne gitti.

"GEÇ KALDINIZ, BURADA NE İŞİNİZ VAR?"

Başbakanı gören bir köylü, "Geç kaldınız." derken, diğerleri de "Burada ne işiniz var?" ve "Neredeydiniz?" diye sordu. Selden zarar gören ve el arabasıyla çalışma yapan bir kadın, Johnson ile görüşmeyi reddederek, "Sizinle konuşmaktan dolayı mutlu değilim. Eğer bir sorun yoksa yaptığım işe devam edeceğim." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de aşırı yağışlar sonucu Don Nehri taşmış, ülkenin kuzeyinde bazı yerleşim birimleri sular altında kalmıştı. Suya kapılan bir kişi ölmüş, 500'den fazla evi su basmış, 1000'den fazla kişi tahliye edilmişti.

12 Aralık'ta yapılacak seçimlerin öncesinde muhalefet partileri, Johnson ve Muhafazakar Parti hükümetini, felaket karşısında yeterince çalışmamakla suçluyor.

Boris Johnson, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı: Burada ne işiniz var?

Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: AA


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