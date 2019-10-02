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Boris Johnson: Brexit artık gerçekleşsin, AB'ye son bir teklif sunuyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği'ne bugün, çıkmaza giren Brexit ile ilgili son bir teklifte bulunacaklarını, Londra'nın bazı tavizlerde bulunduğunu Brüksel'in de bu yönde adım atacağını ümit ettiklerini söyledi.

02.10.2019 15:01Boris Johnson: Brexit artık gerçekleşsin, AB'ye son bir teklif sunuyoruz
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Manchester'de Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansında yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne bugün, çıkmaza giren Brexit ile ilgili son bir teklif yapacaklarını, Londra'nın bazı tavizlerde bulunduğunu Brüksel'in de bu yönde adım atacağını ümit ettiklerini söyledi.

Teklifle ilgili detay vermekten kaçındığı görülen Boris Johnson, "Avrupa Birliği yetkilileri ile anlaşmaya varmak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. 31 Ekim'de anlaşmalı veya anlaşmasız Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını belirten Johnson "Bizler Avrupa Birliği karşıtı değiliz, Avrupa Birliği'ni seviyoruz" şeklinde konuştu. İngiltere Başbakanı Brüksel ile yeni ilişkiler kurma zamanının geldiğini söyledi.
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Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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