Boris Johnson, Brexit planını savundu

İngiltere başbakan adayı Boris Johnson, Brexit planını savunarak AB ile işbirliğine ihtiyaç duyacağını itiraf etti.



İngiltere başbakan adayı Boris Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, zahmetli bir İrlanda sınırından ya da anlaşma yapılmaması durumunda ticaret konusunda kısıtlayıcı tarifelerden kaçınmak için Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğine ihtiyaç duyacağını itiraf etti. Johnson, "Bu sadece bize bağlı değil" dedi ancak bir süredir İngiltere'nin AB'den bir anlaşma yapmadan ayrılacağına inanmadığını ve buna istekli olduğunu söyledi.



Theresa May tarafından müzakere edilen mevcut anlaşmanın öldüğünü söyleyen Johnson, İngiltere'de ve kıtada siyasi manzara değişmiş olduğu için Ekim sonundan önce AB ile yeni bir anlaşma imzalamanın mümkün olduğunu vurguladı. Orijinal Brexit'in son tarihine atıfta bulunan Johnson, "Aslında politikaların 29 Mart'tan bu yana çok değiştiğini düşünüyorum. Kanalın her iki tarafında da neye ihtiyaç duyulduğuna dair gerçekten farklı bir anlayış olduğunu düşünüyorum" dedi.



"Brüksel'i İrlanda'nın sınır meselesini çözmesi için ikna edebilirim"



İngiltere, Başbakanın Brexit anlaşmasının Parlamento tarafından üç kez reddedilmesinden sonra 31 Ekim'de AB'den ayrılacak. Johnson, AB liderlerinin bunun imkansız olduğuna dair uyarılarına rağmen Brüksel'i İrlanda'nın sınır meselesini çözmesi için ikna edebileceğini söyledi.



Sınır kontrollerinden kaçınmak için teknik düzenlemeler



Johnson, sınır kontrollerinden kaçınmak için yapılabilecek çok sayıda teknik düzenleme olabileceğini söyledi. Ancak bunların henüz var olmadığı söylendiğinde, "Eh, aslında, çok büyük bir önlem alıyorsunuz, güvenilir yatırımcı şemalarına, uygulayabileceğiniz her türlü şemaya sahipsiniz" diyen Johnson, sorunu çözmek için tek bir sihirli merminin bulunmadığını söyledi.



Başbakan seçildiği takdirde, Downing Street'e gelir gelmez serbest ticaret anlaşmasını konuşmak üzere yeni görüşmelere başlayacağını söyleyen Johnson, AB'nin Brexit'ten sonra bir anlaşmaya varılması için statükonun muhafaza edileceği bir süre vermeye hazır olacağını umduğunu söyledi. Johnson bu süreyi bir uygulama dönemi olarak nitelendirdi ancak bunun AB ile kabul edilen mevcut taslak anlaşmadaki uygulama süresi ile aynı olmadığını kabul etti.



"AB liderleri yeniden müzakere konusunda tutumlarını değiştirebilirler"



İngiltere başbakan adayı Boris Johnson, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarını garanti altına almak için en kısa zamanda yeni yasalar çıkarmayı taahhüt etti. AB liderlerinin yeniden müzakere konusunda tutumlarını değiştirebileceklerini çünkü onların AB Parlamentosunda bulunan bazı Brexit Parti üyelerinin olduğunu söyleyen Johnson, bunları parlamentolarında istemediklerini ve Brexit'in bir parçası olarak vaat edilen 39 milyar poundu almak istediklerini söyledi.



Johnson ayrıca milletvekillerinin revize edilmiş bir anlaşmayı destekleme konusunda daha istekli olabileceğini çünkü Brexit'in durması halinde her iki ana partinin de neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını fark ettiklerini belirtti.



"Ailem ve sevdiklerim hakkında konuşmam"



Johnson geçtiğimiz hafta sonunda kız arkadaşı Carrie Symonds ile bir tartışma yaşamış, polisin de dahil olmasıyla olay gazete manşetlerine çıkmıştı. Johnson bu tartışma ile ilgili sorulara cevap vermek istemeyerek, "Ailem ve sevdiklerim hakkında konuşmam, bunun için çok iyi bir neden var. Eğer konuşursam onları hoş olmayan durumların içine itebilirim. Bu hiç adil olmaz" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA