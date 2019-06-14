14.06.2019 23:23
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Boris Johnson'dan Brexit sözü: 31 Ekim'e kadar AB'den ayrılacağız

Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevi bırakmasının ardından Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson 31 Ekim 2019 tarihine kadar ülkesinin AB’de ayrılığını (Brexit) gerçekleştireceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevi bırakmasının ardından başbakanlığın en güçlü adaylarından Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson 31 Ekim 2019 tarihine kadar ülkesinin AB'den ayrılığını (Brexit) gerçekleştireceğini söyledi. Johnson anlaşmasız Brexit'e hazırlanmanın anlaşmasız Brexit'i önleyebileceğini savundu.

Londra Eski Belediye Başkanı Johnson parti liderliği için devam eden oylama sürecinin ilk turunda 313 Muhafazakar Parti milletvekilinden 114'ünün desteğini alarak başbakanlık için en güçlü aday olduğunu gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com
Boris Johnson, Avrupa Birliği, Dünya

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