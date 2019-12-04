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Boris johnson dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Boris Johnson Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdikİngiltere, (DHA)- NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü zirvede Suriye'nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir...

04.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:45
Boris Johnson Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
, (DHA)- NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü zirvede 'nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik dedi.
Boris Johnson, NATO'nun 29 ülke ve milyarlarca insan için barış ve güvenliği sağladığını belirterek, dün gerçekleşen dörtlü zirveye ilişkin, Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Tahmin ettiğiniz üzere, NATO'nun geleceğini, Suriye'de neler olduğunu ve diğer güvenlik meselelerini görüştük ifadelerini kullandı.
Boris johnson dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Boris Johnson, İngiltere, Suriye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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