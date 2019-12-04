Boris Johnson: Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dörtlü zirvede Suriye'nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Boris Johnson, NATO'nun 29 ülke ve milyarlarca insan için barış ve güvenliği sağladığını belirterek, dün gerçekleşen dörtlü zirveye ilişkin, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Tahmin ettiğiniz üzere, NATO'nun geleceğini, Suriye'de neler olduğunu ve diğer güvenlik meselelerini görüştük" ifadelerini kullandı.