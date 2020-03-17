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Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un babası Stanley Johnson, oğlunun koronavirüs tedbiri kapsamında dün yaptığı sosyal izalasyon çağrısına uymayacağını ve bara gitmeye devam edeceğini söyledi.

17.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:09

İngiliz kanalı ITV'de yayımlanan 'This Morning' programına katılan 79 yaşındaki Stanley Johnson, tüm dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Stanley Johnson, dün İngiltere Başbakanı olan oğlu Boris Johnson'ın virüse karşı tedbir almak amacıyla halkı kalabalık ortamlardan uzak durmaya ve sosyal uzaklaşmaya çağırmasına rağmen bara gitmeyi devam edeceğini belirterek "Eğer bara gitmem gerekiyorsa tabiki de gideceğim" dedi.

"İŞLETMELER İÇİN KÖTÜ OLUR"

Stanley Johnson, stüdyodaki bir konuğun 'Neden gitmeniz gereksin ki?' sorusunu ise 'müşterilerin barları bir anda terk etmesinin işletmeler için kötü olduğunu' söyleyerek yanıtladı.

BORİS JOHNSON 70 YAŞ ÜZERİN ÖZELLİKLE UYARMIŞTI

Boris Johnson dün yaptığı açıklamada "Şimdi herkesin başkalarıyla zorunlu olmayan teması durdurma ve tüm gereksiz seyahatleri durdurma zamanı. Barlardan, kulüplerden, tiyatrolardan ve diğer sosyal mekanlardan kaçınmalısınız" demişti. Johnson ayrıca, bu tavsiyelerin özellikle 70 yaş üzerindekiler, kronik hastalıkları olanlar ve hamile kadınlar için önem arz ettiğini vurgulamıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar 1.543 koronavirüs vakası görülürken, 55 kişi de hayatını kaybetti.

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Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Etiketler : Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Güncel

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