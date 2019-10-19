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Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor

İngiltere parlamentosu, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği Brexit anlaşmasını görüşmek üzere cumartesi günü toplandı. Tarihte nadir olarak cumartesi toplanan İngiliz parlamentosunda konuşan Başbakan Boris Johnson, milletvekillerine Brexit anlaşmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

19.10.2019 13:48Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor
İngiltere parlamentosu, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği Brexit anlaşmasını görüşmek üzere cumartesi günü toplandı. Tarihte nadir olarak cumartesi toplanan İngiliz parlamentosunda konuşan Başbakan Boris Johnson, milletvekillerine Brexit anlaşmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Brüksel ile en iyi anlaşmayı yaptığını dile getiren Johnson, "Avrupalılar hep bizim AB konusunda isteksiz olduğumuzu söyledi ve haklılardı da. İngiltere'de daha entegre bir birlik için siyaset yapan kimse de duymadım. Biz Avrupa değerlerinin, tarihinin, coğrafyasının ve kültürünün bir parçasıyız. Ne var ki, artık yeni bir anlaşma çerçevesinde yeni ilişki geliştirmemiz gerekli."dedi.
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Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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