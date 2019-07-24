Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu24.07.2019 18:22
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Johnson, ilk konuşmasında 31 Ekim itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyledi.
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Boris Johnson, İngiltere, Dünya
Kaynak: Euronews.com