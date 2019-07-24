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Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu

24.07.2019 18:22 Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Johnson, ilk konuşmasında 31 Ekim itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyledi.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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