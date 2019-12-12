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Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.

12.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:43Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında
Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sahiplendiği Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Johnson, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da yer alan Metodist Kilisesi'nde oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi. Johnson, bu seçimin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) için bir şans olduğunu ve sonuçlara saygı duyacağını açıkladı. - LONDRA

Boris Johnson, İngiltere, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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