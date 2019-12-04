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Boris Johnson: Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlıyoruz

NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü Zirve ardından görüşmelerin nasıl geçtiğine dair sorulan bir soru üzerine, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlıyoruz.

04.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:42Boris Johnson: Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlıyoruz

NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü Zirve ardından görüşmelerin nasıl geçtiğine dair sorulan bir soru üzerine, " 'nin yaşadığı sıkıntıları anlıyoruz. Türkiye'nin planlarıyla ilgili NATO üyelerinin yanlış anlamalardan kaçınmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının karşısına geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dörtlü Zirve'nin nasıl geçtiğiyle ilgili bir soru üzerine, "Macron, Merkel ve Erdoğan'la birlikte harika bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye'nin kuzeyindeki karmaşık durumlu ele aldık" dedi. Türkiye'nin karşılaştığı sıkıntıların anlayışla karşılanması gerektiğini vurgulayan Johnson, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıyı ve baskıyı anlıyoruz. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca terörist tehdidiyle karşı karşıya olan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin planlarıyla ilgili NATO üyelerinin yanlış anlamalardan kaçınmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İngiltere Başbakanı Johnson'ın açıklamaları



Boris Johnson, İngiltere, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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