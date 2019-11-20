Boris Johnson ve Jeremy Corbyn'in canlı yayında karşı karşıya gelmesi İngiltere basınında:...

İngiltere'de yapılacak erken seçim öncesi Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelmesi İngiltere gazetelerinin de manşetlerinde.

ITV televizyonunda yayınlanan tartışmada Brexit, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, İskoçya ve ekonomi başlıklarının yanı sıra, liderlerin 'güven verip vermediği' de konuşuldu.

Başbakan Johnson, her soruyu özellikle Brexit politikasına getirmesiyle dikkat çekti.

Corbyn ise Johnson'un ısrarlı sorularına rağmen Brexit konusundaki tutumunun 'kalmaktan mı ayrılmaktan mı yana' olduğunu söylemek yerine, kararı halka bırakacaklarında ısrar etti.

12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesi anketler, Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin önde olduğuna işaret ediyor.

İki liderin karşı karşıya geldiği bu canlı yayının seçmen görüşlerini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyordu.

BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg, hararetli geçen tartışmanın 'beklenmedik değişimler getirmeyeceği' görüşünde. Kuenssberg, "Tartışma seçim manzarasında bir dönüşüm yaratmadı" yorumunu yaptı.

Gazeteler de manşetlerine tartışmanın öne çıkan başlıklarını ve tepkileri taşıdı.

The Daily Telegraph: Corbyn'e Brexit eleştirisi

Muhafazakar parti içindeki liderlik seçimi döneminde yayınlarını Boris Johnson'dan yana sürdüren The Daily Telegraph gazetesinin manşete attığı başlık "Corbyn ile Brexit konusunda alay edildi."

Gazete, Brexit konusunda ikinci referandum planlayan İşçi Partisi'yle izleyicilerin dalga geçtiğini yazdı ve anketlerin Johnson'u önde gösterdiğini hatırlattı.

The Daily Telegraph'ın başyazısında da şu ifadeler var:

"İşçi Partisi lideri, belirsizliğin siyaseti ve iş dünyasını felce uğrattığı bir dönemde, parti vaatleri ekonomiyi çökertebilecek, Brexit'i erteleyebilecekken, kendisini babacan, birleştirici bir figür olarak resmetti.

"Her ne kadar bu seçimlerin sebebi Brexit olsa da, Corbyn açılış konuşmasında da kapanış konuşmasında da Brexit'ten neredeyse hiç bahsetmedi, onun yerine İşçi Partisi'nin 2017'deki 'birkaçı için değil, herkes için gerçek değişim' sloganını tekrar etmeyi ve sermaye tutucuları şeytanlaştırmayı tercih etti."

Gazete baş yazısında Boris Johnson'un performansını övdü. Tartışmayı kabul ederek Başbakan'ın bir kumar oynadığını yazan gazete sonuçlarının ise Johnson için olumlu olduğu yorumunu yaptı.

Financial Times: Tehlikeli düello

The Financial Times gazetesinin başlığı ise "İlk televizyon karşılaşmasında Johnson, Corbyn'le girdiği tehlikeli düellodan sağ çıktı."

Corbyn'in sağlam bir duruş sergilediğini ve Johnson karşısında hanesine birkaç puan eklediğini yazan Financial Times, ama bir saatlik tartışmanın Corbyn'e umduğu 'atılımı sağlamadığı' yorumunu yaptı.

YouGov araştırma şirketinin 1000'den fazla kişiyle yaptığı ankete göre izleyenlerin %51'i, ısrarla Brexit üzerinde duran Johnson'un en iyi performansı sergilediği görüşünde. %49 ise tartışmanın galibinin Corbyn olduğunu düşünüyor.

Times: Kafa kafaya

The Times gazetesinin baş sayfa manşeti de bu tartışmaya ayrıldı.

"TV karşılaşması sonrası kafa kafaya" başlıklı manşet haberinde Corbyn'in Brexit politikasını anlatmakta yetersiz kaldığı ama yine de Başbakan'ı sıkıştırdığı belirtiliyor.

The Times'ın başyazısında da Johnson'un televizyonda Corbyn'in karşısına çıkmayı kabul ederek kumar oynadığını ama muhalefet liderine 'kararlı bir darbe vuramadığını' belirtti.

Guardian gazetesi de "Liderler ilk çivilerini çaktı: Johnson Brexit, Corbyn NHS (Ulusal Sağlık Sistemi)" başlığı attı.

Gazetenin başyazısında, karşılıklı medeni diyalogla sağlıklı bir demokrasinin sürdürülebileceği ve bunun İngiltere siyasetinin merkezine oturtulması gerektiği belirtildi.