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Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Korona virüs tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıktı.

09.04.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:43
Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Korona virüs tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıktı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Avrupa 'da etkisini arttırırken, İngiltere'den sevindirici haber geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alırken, durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alınmıştı. Yetkililer yaptığı açıklamada Johnson'ın durumun iyiye gittiğini belirtirken, yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere'de toplam korona virüs vakası 65 bin 77'ye, hayatını kaybedenler ise 7 bin 978'e ulaştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Boris Johnson, İngiltere, Avrupa, Güncel
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