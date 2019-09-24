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Boris Jonhson, "Yüksek Mahkeme kararına katılmasa da saygılı" ancak Brexit'te ısrarlı

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson Yüksek Mahkeme'nin kararına katılmadığını ancak saygı duyacağını söyledi. Boris Johnson 31 Ekim’de ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için geri adım atmayacağını da vurguladı.

24.09.2019 21:15Boris Jonhson,

İngiltere Yüksek Mahmekesi'nin Başbakan Boris Johnson'ın talebiyle parlamentonun askıya alınmasını hukuku aykırı bulmasının ardından Jonhson'dan ilk yorum geldi. İngiltere Başbakanı mahkemenin kararına katılmadığını ancak saygı duyacağını söyledi. Boris Johnson 31 Ekim'de ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için geri adım atmayacağını da vurguladı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Çalışmaları için New York'ta bulunan İngiltere Başbakanı Johnson, Yüksek Mahkeme'nin kararını değerlendirdi. Johnson yargı ve mahkemelerin bağımsızlığına saygı duyacağını belirterek "Ancak bu karara kesinlikle katılmadığımı söylemek zorundayım." dedi. Mahkemenin kararını doğru bulmadığını bildiren Johnson parlementonun yeniden toplanacağını açıkladı.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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