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Borislav Stankovic, hayatını kaybetti

Avrupa basketbolunda yaptıklarıyla adeta bir efsane hâlini alan Borislav Stankovic, Belgrad’daki evinde hayatını kaybetti.

21.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:00
Borislav Stankovic, hayatını kaybetti
Avrupa basketbolunda yaptıklarıyla adeta bir efsane hâlini alan Borislav Stankovic, Belgrad’daki evinde hayatını kaybetti.

Hayatını basketbola adayan 94 yaşındaki Stankovic, 1989’da FIBA Genel Sekreteri olarak NBA’deki yıldız oyuncuların Olimpiyatlar’a katılımını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimlerin sonucunda 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Amerika Birleşik Devletleri’nin basketbol kadrosu “Dream Team” yani “Rüya Takım” olarak anılmaya başlanmıştı.

1976 ile 2002 yılları arasında FIBA Genel Sekreterliği yapan Stankovic, ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Yugoslavya Basketbol Birliği’nde yönetici üyeler arasında yer alıyordu.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler : basketbol, Belgrad, Spor

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