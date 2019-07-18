Haberler» Güncel» Haber

Borisov: 2019 sonuna kadar S-400 teslimatı bitecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'ye 2019 yılının sonuna kadar tüm S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceğini belirtti.

18.07.2019 17:24 Borisov: 2019 sonuna kadar S-400 teslimatı bitecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'ye 2019 yılının sonuna kadar tüm S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceğini belirtti.
Borisov, Moskova'nın programa uygun ve her bir parçayı geciktirmeden teslim ettiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı açıklamalarında "Türk uzmanlarının eğitimi de dahil olmak üzere sözleşmenin uygulanması bu yıl kesinlikle tamamlanacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı, ABD'nin, S-400'ü satın alma kararı nedeniyle Ankara'ya baskı uyguladıklarını ve ayrıca Türkiye hükümetini tehdit ettiklerini ve onlara şantaj yaptığını sözlerine ekledi. Borisov açıklamalarında, "Ancak, Türkiye'nin kararlarında çok tutarlı olduğunu söylemeliyim" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:15   Düzce'de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu
20:15   Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu
20:15   Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu
20:15   Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu
20:12   Üniversite şantiyesindeki cinayet davasında karar
20:12   Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
20:11   İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gidiyor