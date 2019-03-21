Borisov'dan "Brexit" Açıklaması

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Başbakanı Boyko Borisov'un açıklaması -Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: -"Brexit konusunda tam bin gün çalıştık ve hala hiçbir şey belli değil"-"Brexit, İngiltere
'de yaşayan onbinlerce Bulgar vatandaşı ve Bulgaristan'da yaşayan çok sayıda İngiliz vatandaşını etkileyecek"BRÜKSEL (AA) – Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İngiltere'nin Avrupa Birliği
'nden (AB
) ayrılması (Brexit) konusunda tam bin gündür çalıştıklarını ancak halen hiçbir şeyin belli olmadığını söyledi. Brüksel
'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne katılan Başbakan Borisov, Bulgar basınına açıklamalarda bulundu.
Yaşanılan gelişmelerden "son derece endişeli olduğunu" belirten Borisov, "Zaman tükenmek üzere. Brexit konusunda tam bin gün çalıştık ve halen hiçbir şey belli değil. Geriye sadece 7 gün kaldı. Gelecek belirsizliğini koruyor." dedi.
İngiltere'nin Brexit'i ertelemek istediği 30 Haziran'a dek bulunduğu taleplerinin destek görmesi mümkün olmadığını dile getiren Borisov, "Erteleme olacaksa bu erteleme kesinlikle çok kısa olmalı." ifadesini kullandı.
Yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine işaret eden Borisov, "Erteleme kısa olmalı. Aksi halde AP'deki İngiliz milletvekilleri hem AB lehine tavır almak, hem de yaklaşan seçimlerde AB'nin geleceğini önemsiyormuş gibi kampanya yapmak zorunda kalacakmış, ki bu durum tamamen çelişkili olduğuun demek istiyor.
Borisov, Brexit'ten İngiltere'de yaşayan Bulgar vatandaşları ile Bulgaristan'da yaşayan İngilizlerin etkileneceğini belirterek, "Brexit, İngiltere'de yaşayan onbinlerce Bulgar vatandaşı ve Bulgaristan'da yaşayan çok sayıda İngiliz vatandaşını etkileyecek." diye konuştu.
Çoğu işçi ve öğrenci olmak üzere 100 bini aşkın Bulgar vatandaşının kalıcı olarak İngiltere'de yaşadığı biliniyor.
İngiltere, Güncel
Kaynak: AA