Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borisov'dan maske şakası: "Kafam çok büyük, maske uymuyor"

Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları'nda alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi.

30.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:26
Borisov'dan maske şakası:
Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları'nda alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov'un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, "Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı ve Kapitan Andrevo Sınır Kapısı arasında bulunan 'Ortak temas noktası'nda bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, salgın nedeniyle alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili durumları görüştü.

Bulgaristan eski havaalanını tır parkına çevirdi

Bulgaristan tarafında oluşan tır kuyruklarını, Türkiye'de uygulanan 'tır parkı' ve 'sıra matik' gibi uygulamaları Bulgaristan'da uygulamaya koymaya başladıklarını dile getiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınır kapısına yakın noktada bulunan ve kullanılmayan eski havaalanını tır parkına çevirdiklerini belirtti.

Borisov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e tırların geçişine izin verdikleri ve ilgilendikleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Borisov'dan maske şakası

Borisov, sağlık güvenliği nedeniyle kendi kullandığı aracı ile tampon bölgeye geldi. Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov'un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, "Bakın ne biçim zamanlar ortaya çıktı. Savaş gibi, görüşemiyoruz, dokunamıyoruz. Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük" dedi. Borisov, çevirmenlik yapan görevliye de atıfta bulunarak, "Senin de ceketin sana dar geliyor" diyerek, gülüşmelere neden oldu.

Türkiye'nin aylardır uyguladığı modeli Bulgaristan da uygulayacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Malumlarınız ülkeler arasındaki karşılıklı olarak salgından dolayı tedbirler dolayısıyla Bulgaristan tarafında başlangıçta belirli bir tır kuyruğu oluştu. Gümrük işlemlerindeki yavaşlamadan dolayı oluşan tır kuyruğunu karşılıklı olarak iş birliği içerisinde Bulgar tarafıyla beraber tamamen bitirmiş durumdayız. Bulgaristan'la aramızdaki ilişkiler son derece iyi ilişkiler. Herhangi bir sorun ya da problem çıktığı zaman 24 saat kesintisiz aramızdaki diyalogla problem olan, sorun olan konuları hemen çözebiliyoruz. Bugün burada da sayın Başbakan'ın buraya gelmiş olması, bizim daha önce Edirne'de yapmış olduğumuz bir uygulamanın Bulgaristan tarafındaki karşılığının tespit etmek ve bir şekilde açılışını yapmak üzere bulunuyor. Biz Türk tarafında tır kuyrukları olduğu zaman Edirne tarafında burada, tır parkları ve tır kuyruk sistemini devreye koymak suretiyle tır kuyruklarını çözmüştük. Bu problemi çözmüştük. Şu anda Bulgaristan da geçmişte hava alanı olarak kullanılan belirli bir alanı tır park alanı olarak kullanmak suretiyle kuyrukların oluşumuna engel olacak. Bu vesileyle de artık kuyruklarda geçirilmiş olan zamanlar, sosyal tesisleri de olan belirli dinlenme imkanları da olan ve daha hijyenik koşulların olduğu tesislerde tır şoförleri, Türk tır şoförleri de aynı şekilde zamanlarını geçirme imkanları bulacaklar. Türkiye'deki uygulama şuan da Bulgaristan'da da memnuniyetle söyleyebilirim ki devreye giriyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki artık Bulgaristan tarafında da tır kuyrukları oluşmayacak" dedi.

Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları arasında bulunan 'Ortak temas noktası'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de hazır bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekrem Canalp, Bulgaristan, Edirne, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Borisov'dan maske şakası: 'Kafam çok büyük, maske uymuyor' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:37: Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Haber 13:37: Başkanların 'sağlık' zirvesi - Haber 13:37: Hong Kong'da Korona önlemleri - Haber 13:36: MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Haber 13:35: Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber