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Bornoava'da kadınlara pozitif ayrımcılık

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Sancak Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek merkezinde dikiş ve elişi eğitimi alan kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Başkan İduğ, "Kadınların iş hayatında yer alması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları için pozitif ayrımcılık yapıyoruz"dedi.

19.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:26 Bornoava'da kadınlara pozitif ayrımcılık

Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Ok ile görüşen Başkan Mustafa İduğ, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Başkan İduğ, 28 Aralıkta açılacak olan Yeni Pazaryeri'ninhaftada bir gün kadınlara hizmet edeceğinin de müjdesini verdi. Başkan Mustafa İduğ, "Haftada 4 gün farklı pazarlara ev sahipliği yapacak olan yeni pazaryerimizde Salı günlerini kadınlarımıza ayırdık. Kadınlar kendi yaptıkları ürünleri burada açacakları stantlarda satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak. Çamdibi'nde ki Şehir Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içinde de Belediyeye ait tekstil atölyemiz bulunuyor. MTK ile anlaşma yaparak burada kadınlarımıza 2 buçuk ay sürecek iş garantİli kurslar açmayı hedefliyoruz.Kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için destek vermeye ve projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bornova belediyesi olarak eğitime ve spora önem verdiklerini de dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projelerini de anlattı. Dernek Başkanı Ömer Ok ise Başkan İduğ'a ziyaretiiçin teşekkür etti.


Mustafa İduğ, Bornova, Rumeli, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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