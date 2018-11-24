Bornova 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması

Başta BELGEM olmak üzere Belediye çatısı altında görev yapan öğretmen, eğitmen ve uzmanların bulunduğu toplantı, bir akademisyen olan Bornova Eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Aysel Bayraktar'ın adının verildiği Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bornova'nın bir eğitim kenti olduğuna dikkat çeken Başkanı Olgun Atila, Ben bu kenten çok önemli insanların yetişeceğinden eminim. İzmir herkes için umut ve ışık olan bir kent. Bunun bilinci ve sorumluluğu ile çalışalım. En büyük mücadelemiz cehaletle olsun." dedi.

Bornova Belediyesi'nin eğitimci ordusu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Doğanlar'da kısa bir süre önce hizmete açılan Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, BELGEM, Mevlana Toplam ve Bilim Merkezi, Genç Kaşifler Bilimevi, Dost Bilimevi, BBŞT(Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu) Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, Kadın Konuk Evi, Kadın Danışma Merkezi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri ile Belediye'nin Spor, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda görev yapan öğretmen uzman ve eğitmenler katıldı.

KURSİYER KADINLARIN HEYECANI

Bornova Kent Konseyi ve Halk Eğitim işbirliği ile düzenlenen okuma-yazma kursuna katılan 80 kadın da Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'ndeydi.

Bu özel günde, ilk söz hakkı onlarındı. Bornova Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşen kurslarda okuma yazma öğrenen kursiyerler, kürsüye çıkarak kendi yazdıkları metinleri okudu. Ceyda Çiftçi, "Okuma-yazma bilmemenin zorluğunu ancak yaşayan bilir" derken,"Okuma-yazma öğrenmeden önce hep hayatın arka sayfalarında kalıyorduk" şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ CEHALETLE OLSUN

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bir akademisyen olan Prof. Dr. Aysel Bayraktar'ın adının verildiği Kültür Merkezi'nde böylesi bir günde bir araya gelmenin çok güzel olduğunu belirterek, Bornova'nın bir eğitim kenti olduğuna dikkat çekti. Eğitim alanındaki çalışmaları ile Bornova'ya gelişmiş kentler kategorisinde sınıf atlattıklarını ifade eden Başkan Atila, "En büyük yatırım gelece yapılan yatırımdır. Bugün için çalışırken gelecek için tohumlar ekelim. Ben bu kenten çok önemli insanların yetişeceğinden eminim. İzmir herkes için umut ve ışık olan bir kent. Bunun bilinci ve sorumluluğu ile çalışalım. En büyük mücadelemiz cehaletle olsun." dedi.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Olgun Atila, Başta Mustafa Fehmi Kubilay olmak üzere tüm şehit öğretmenleri de saygı ile andığını söyledi. Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ayten Kaya, kendisinin de bir eğitimen olduğunu hatırlatarak, "Öğrencilerimizi ne kadar aydınlık yolda yürütürsek, o kadar değerli oluruz. Bizim en büyük çıktımız iyi insanların yetişmesi olacaktır" dedi.

BELGEM Müdürü Recai Çetinel ise Bornova Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı çalışmalarla bir okul gibi olduğunu belirterek, "Bizler bu ulvi görevi yerine getirmekten dolayı çok mutluyuz. Bir kez daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum" diye konuştu.