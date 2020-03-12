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Bornova aşkına haydi salona!

Bornova Belediyesporlu oyuncular, Cuma akşamı saat 18.00'de oynayacakları kritik Budo Gemlik Basketbol maçı öncesi Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

12.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:19
Bornova aşkına haydi salona!

Bornova Belediyespor Koordinatörü Adnan Özbağcı, Yeşil-beyazlı ekibin menajeri Çağlar Karabulut, Başantrenör Faruk Beşok, Takım Kaptanı Eren Ocaktürk, Amerikalı Oyuncu Donte Clark ve genç isimler Arda Berk Kaya, Ata Kahraman ile Yiğitcan Tekin basketbol tutkunu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin ilgi odağı olan Donte Clark, idolünün geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz kazada yaşamını yitiren Kobe Bryant olduğunu söylerken, Beden Eğitimi öğretmenliği mezunu olan Kaptan Eren Ocaktürk "Sporla ilgilenirken kesinlikle okulunuzu ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulundu. Baş antrenör Faruk Beşok ise sporun seyirci ile güzel olduğunu belirterek tüm öğrencileri Cuma günü Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı izlemeye davet etti.

Bornova Belediyespor futbol takımında bir dönem futbol oynayan Serkan Atilla'nın müdürü olduğu okulda gerçekleşen ve keyifli anlara sahne olan söyleşinin sonunda öğrencilere Bornova Belediyespor forması, atkısı ve şapkası hediye edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Faruk Beşok, basketbol, Bornova, Güncel

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