Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi dezenfekte edildi.
16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi dezenfekte edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Altınordu ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor arasında saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Altınordu ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor arasında saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Aziz Kocaoğlu, Balıkesirspor, Altınordu, Bornova, Spor
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