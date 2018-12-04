Bornova Belediyesi - Mtk Tekstilciler Sitesi İşbirliği Daha Gelişiyor

Başkan Atila, sadece Belediyeyi yönetmediklerini kentin ekonomisine de katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Özellikle ev kadınların meslek sahibi olması ve istihdamına büyük önem veriyoruz. Kadınlarımızın evlerinde bile olsa ürettikleri ile kazanç sağmalarını ve kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını istiyoruz." diye konuştu. MKTYönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, "Bornova Belediyesi iledaha önce olduğu gibi her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Bornova Belediyesi'nin MTK Tekstilciler Sitesi ile yaptığı işbirliği daha da gelişiyor. 4 yıl önce Ege Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile başlayan Dikiş Makinesi Operatörü Kursu ve 2017 yılında açılan Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi'nin ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yeni projeler için MTK Yönetimi ile bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Çamdibi Şehir Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'ndeki Konfeksiyon Atölyesi'nin, iki kurumun işbirliğinde Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'ni de çalışmaya dahil ederek hem üretim, hem de eğitim amaçlı olarak kullanılması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca ev kadınların evlerinde yaptıkları işlerle ekonomiye katılması konusunda birlikte çalışılması kararı alındı. Ayrıca iş arayan ilgili vatandaşlar Bornova Belediyesi İstihdam Masası'ndan MTK'ya yönlendirilecek. Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak'ın katıldığı toplatıda, MTK'nın Dost Market'e nasıl katkı koyacağı da konuşuldu.

Sadece Belediyeyi yönetmediklerini kentin ekonomisine de katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Özellikle ev kadınların meslek sahibi olması ve istihdamına büyük önem veriyoruz. Onların evlerinde bile olsa ürettikleri ile kazanç sağmalarını ve kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

MKTYönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ise Bornova Belediyesi'nin kendilerine olan yaklaşamından ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri ortak projelerden son derece memnun olduklarını belirterek, yaklaşımı nedeniyle Başkan Atila'ya teşekkür etti: "Sizlerle daha önce olduğu gibi her türlü işbirliğine hazırız" dedi.