Bornova Belediyesi'nde En Düşük Çalışanın Maaşı 2.400-Tl.

Bornova Belediyesi'nin 1425 işçisi arasında en düşük maaş asgari ücretin yüzde 30 fazlasıyla 2.400-TL'sını buluyor. Evli ve iki çocuklu en düşük maaş alan işçi ise 2.530 lira kazanıyor. Bu da toplam işçi sayısının sadece yüzde 3'ünü oluşturuyor. Çalışanların yüzde 97'si ise asgari ücretin yüzde 37'si fazlasının üstünde kazanıyor. Tüm işçiler terleri kurumadan tam zamanında maaşlarının tamamını alıyor.

Bornova Belediyesi sağlam ekonomik yapısı ve buna bağlı olarak da yaptığı yatırımlar ve çalışanlarına sağladığı imkanlarla da örnek oluyor. Son 4,5 yılda 229 milyon liralık bir kaynağı fiziki ve sosyal alandaki yatırımlara yönlendiren Bornova Belediyesi özel ya da kamu hiçbir kurum ya da kişiye vadesi gelmiş borcu bulunmaması ile de dikkat çekiyor.

ZAMANINDA VE TAM ÖDEME

Bu sağlam ekonomik yapı sayesinde Bornova Belediyesi tüm çalışanlarının maaşını terleri kurumadan zamanında veriyor. Bornova Belediyesi'nde çalışanlara en düşük, asgari ücretin yüzde 30'u oranında ücret ödeniyor.

Yılın ilk yarısında asgari ücretin yüzde 30 fazlası ile ücretlendirilen bekar bir çalışan yol ve yemek yardımı ödemeleri ile birlikte aylık net 2.545-TL ücret alıyor. Bu rakam Yılın ikinci yarısında aynı çalışan yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine girdiğinde en az 2.400-TL oluyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 15 vergi dilimi ile asgari ücretin yüzde 30 fazlası ile ücretlendirilen evli ve iki çocuklu bir çalışan ise yol ve yemek yardımı ödemeleri ile birlikte aylık net 2.670-TL ücret alıyor. Yılın ikinci yarısında en düşük ücret alan söz konusu çalışan yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğinde aldığı rakam2.530-TL oluyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 97'Sİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 37'SİNDEN FAZLA KAZANIYOR

Bornova Belediyesi'nde görev yapan çalışanların sadece yüzde 3'ü asgari ücretin yüzde 30 fazlası ücret alıyor. Çalışanların yüzde 97'si ise görev ünvanına göre asgari ücretin yüzde 37 ve daha da üzerinde fazlasıyla ücretlendiriliyor. Asgari ücretin yüzde 37 fazlası ile yüzde 15 vergi diliminden ücretlendirilen evli ve iki çocuklu bir çalışan yol ve yemek yardımı ödemeleri ile birlikte aylık net 2.780-TL kazanıyor. Vergi dilimi yılın ikinci yarısında yüzde 20'ye çıktığında ise aynı çalışanan maaşı 2.630-TL oluyor.

HİZMETİN KALİTESİ İÇİN ÇALIŞANLARIMIZ BİRİNCİ DERECEDE ÖNEMLİ

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila hedeflerinin vatandaşlara en iyi hizmet olduğunu belirterek, "Hizmetin kalitesi için çalışanlarımız çok önemli. Onların yüzünün gülmesi, evlerine zamanında ve olabildiğince tatmin edici bir ücreti götürmesi hizmet kalitesini de yükseltiyor. Bornova Belediyemiz pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da örnek oluyor. Sağlam ekonomik yapımızla bugüne kadar çalışanlarımızın maaşını hiç aksatmadık. Bornova'da hizmet kalitesinin düşmemesi için bundan sonra da öyle olacak. Tüm çalışanlarımıza Bornovalılara verdikleri yüksek kalitedeki hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.