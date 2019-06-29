Bornova Belediyesi'nden eğitime tam destek

Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi 'nin kendisini ziyareti sırasında konuşan Başkan İduğ,"Bornova Belediyesi geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi için elinden gelen herşeyi yapacaktır" dedi.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleşen 15- 22 Nisan Turizm Haftası kutlamalarını hazırlayan Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ 'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Ahmet Öztekin,Başkan İduğ'a başarılar dileyerek, "Bornova Belediyesi olarak verdiğiniz destek ve ev sahipliğinin yanısıra etkinliğe katılarak yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri onore ettiniz." dedi.

Tüm öğretmenlere şükranlarını ileten Başkan Mustafa İduğ ise eğitimin önemine dikkat çekerek, "Bornova Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi için elinden gelen herşeyi yapacaktır. Önümüzdeki 5 yıl içiresinde, iki kurum yani Bornova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim arasındaki dilin daha çok gelişmesini arzu ediyorum" diye konuştu.