Bornova Belediyesi'nden sıcak dokunuş

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ağaçların bakımına yönelik olarak yaptıkları çalışmanın sosyal amaçlı bir projeye dönüştüğünü söyledi. Bornova Belediyesi'nin sıcak eliyle tüm vatandaşlara dokunma gayretinde olduklarını belirten Başkan İduğ, "Bu bir yönüyle sosyal amaçlı bir geri dönüşüm projesi.Budanan dalları ve ömrünü tamamlamış ağaçları değerlendirdiğimiz çalışma ile soğuk kış günlerinde çok sayıda ihtiyaç sahibi ailenin yakacak ihtiyacını da sağlıyoruz."dedi.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol kenarlarında, park ve bahçelerde ve rekreasyon alanlarında bulunan kurumuş veya tehlike oluşturan ağaçları budayarak, çıkan dal ve yaprakları ayırıyor. İşlem sonrası ortaya çıkan atıklar kışlık yakacağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.