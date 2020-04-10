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Bornova Belediyesi şimdi de dezenfeksiyon tüneli imal etti

Tüm imkanlarını koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için seferber eden Bornova Belediyesi, maske ve kolonya üretiminin ardından dezenfektan tüneli imal etmeye başladı.

10.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:18
Bornova Belediyesi şimdi de dezenfeksiyon tüneli imal etti

Önce tünele, sonra pazara

Fen İşleri Müdürlüğü Atölyesi'nde yapılan ilk kabin, Bornova Merkez Pazaryeri 'nde kullanıldı.

Koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerine yönelik önlem ve denetlemelerini arttıran Bornova Belediyesi ekipleri,girişlerin tek noktadan yapıldığı pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yaptı ve dezenfeksiyon tünelinden geçirdikten sonra içeri aldı. Giriş-çıkışların ayrı noktalardan kontrollü olarak yapıldığı pazarlara gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar pazara alınmadı. Esnafta gün içinde yapılan anonslarla mutlaka maske ve eldiven kullanmaları yönünde sık sık uyarıldı.Merkez Pazaryeri gibi her Çarşamba kurulan Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde de maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ülke geneli için alınan kararların yanısıra kendi imkanlarını da kullanarak ek önlemler aldıklarını belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde üretimine başladığımız dezenfeksiyon tünellerini tüm pazaryarlerinde kullanmayı hedefliyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız tüm kurallara titizlikle uymaları" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Pazaryeri, Bornova, Güncel
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