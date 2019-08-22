Bornova Belediyespor'da hedef play-off

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türkiye 1. Basketbol Ligi'ne yükselen Bornova Belediyespor Basketbol Takımı ile sezon öncesi moral yemeğinde buluştu. Büyük bütçelerle yola çıkmadıklarını söyleyen Başkan İduğ, "Biz basketbol takımı olarak üst liglerde var olmak istiyoruz. Bu anlamda sizlere güveniyor, elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu. Yeşil-beyazlı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler ise kendilerine sunulan olanaklar için teşekkür ederek hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi.

Bu sezon Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Bornova Belediyespor, sezon öncesi moral yemeğinde buluştu. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi bahçesindeki akşam yemeği, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyespor yönetimi, teknik kadro ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

SİZLERE GÜVENİYORUZ

Bornova Belediyespor'un üst liglere alışık olduğunu ifade eden Başkanİduğ, şöyle konuştu: "Çok büyük bütçelere sahip değiliz ama sizin için elimizden gelen tüm imkanları kullandık. Biz basketbol şubesi olarak üst liglerde var olmak istiyoruz. Bu anlamda sizlere güveniyorum, elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Sakatlıkların olmadığı bir sezon geçirmenizi diliyorum."

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Başkan İduğ'a teşekkür eden Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Yerakar, genç kadroları ile bu sezon ki hedeflerinin mutlak play-off oynamak olduğunu söylerken, antrenörZafer Aktaş "Sezon öncesi bizimle birlikte olmanız bizi çok mutlu etti. Genç, pırıl pırıl bir ekibimiz var. Bu ekiple sezonuiyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bornova Belediyesi'ni hem basketbol oyunumuzla, hem de davranış olarak en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Takım Kaptanı Eren Ocaktürk de, "Kendim ve arkadaşlarım adına sezon boyunca en iyi şekilde mücadele edeceğimize söz veriyorum. Tüm maçlarımızı kazanmak için son ana kadar ter dökeceğiz. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon geçer" diye konuştu.