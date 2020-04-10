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Bornova BİLSEM'de üretilen "video laringoskop" sağlık çalışanlarına teslim edildi

Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile medikal cihaz "video laringoskop" İl Sağlık Müdürlüğüne verildi.

10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:20
Bornova BİLSEM'de üretilen
Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile medikal cihaz "video laringoskop" İl Sağlık Müdürlüğüne verildi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Şehit Fatih Satır BİLSEM'de Manisa Turgutlu BİLSEM' den destek alınarak gerçekleştirilen çalışmada Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu yazılım kullanılarak 3D yazıcıyla entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan cihaz yapıldı.
Üretimi on dört saat süren "video larinkosgop" cihazının yapılan ilk örneği, Bornova Şehit Fatih Satır BİLSEM Müdürü Melike Bahar Tike Tetik tarafından Bornova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tevfik Oğuz'a teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Türkiye'nin ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele ettiğini, bu süreçte sağlık çalışanlarına her konuda destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.
Merkezlerinde üretilen cihaz ile hasta ve sağlık çalışanın arasındaki güvenli mesafesinin korunmasına katkı sağlanacağını vurgulayan Yahşi, "İş birliğinin, bir olmanın, birlik olmanın her zamankinden daha önemli olduğu şu günlerde taşın altına elini koyan herkese çok teşekkür ederim. Okullarımız bu birlikteliğin sergilendiği en güzel yerlerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.
Merkez Müdürü Melike Bahar Tike Tetik de piyasada 2 bin 500 dolardan satılan medikal cihazı, BİLSEM öğretmen ve idarecilerinin 85 liraya ürettiğini, hedeflerinin cihazın üretim sayısını günde 3'e çıkarmak olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bornova, Fatih, Güncel
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