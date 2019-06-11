Bornova Çevre Şenliği başlıyor

Bu kapsamda düzenlenen Bornova Çevre Şenliği Büyükpark'ta 12 Haziran saat 11.00'de başlayacak. Söyleşiler, oyunlar, atölyeler ve fidan dağıtımlarının yanında yazar Sima Özkan da 'Deniz'in Sıfır Atık Kitabı' adlı eserini imzalayacak.

Doğaya verilen değeri artırmak, vatandaşları bilinçlendirmek ve çevreye verilen zararların azaltması amacıyla gerçekleştirilecek 'Bornova Çevre Şenliği' 12 Haziran'da yapılacak. Bornova Belediyesi'nin organize ettiği şenlik, Büyükpark içinde saat 11.00'de başlayacak.

Haziran ayı içinde kutlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bornova Çevre Şenliği'nde; söyleşiler, atık ayrıştırma oyunu, bez çanta boyama ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca şenliğin konuğu olan Yazar Sima Özkan da 'Deniz'in Sıfır Atık Kitabı' nı imzalayarak vatandaşlara dağıtacak. Çevreye karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyenetkinlikte katılımcılara ücretsiz fidan dağıtımı da yapılacak.

Kaynak: Bültenler