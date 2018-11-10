Bornova'da 09.05'te Hayat Durdu

Bornova Belediyesi'ninrestore ederek kente kazandırdığı Belkahve'deki Ata Anı Evi'nde de anlamlı görüntüler vardı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80. Yılında Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Topçu Albay Abdullah Katırcı ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene, siyasi partilerin ve kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı, tüm katılımcılar Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, gönderdeki Türk Bayrağı yarıya indirildi.

BELKAHVE ATA ANI EVİ'NDE DE ATA'YA SAYGI DURUŞU

Atatürk'ün İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül öncesi kente son kez bakıp; "Bu şehre bir şey olacak" diye çok korktum sözlerine dile getirdiği Belkahve'de de anlamlı görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunurken, sürücüler çalan siren sesi ile birlikte araçlarını yol kenarına çekti. Vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası, Bornova Belediyesi'nin restore ederek kente kazandırdığı Ata Anı Evi'ni ziyaret etti.