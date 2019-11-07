Bornova'da 10 Kasım'a özel etkinlikler

Gençlerin, Atatürk'ü daha iyi tanımaları için yazılan 'Fikriye ve Latife' oyunu, 7-8 Kasım tarihlerinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. 9 Kasım'da ise Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Haziran ayında Bornova'da sahnelenen ve büyük ilgi gören 'Fikriye ve Latife Kuruluşun ve Kurtuluşun Hafızası' oyunu bugün ve yarın saat 20.00'de (7-8 Kasım 2019) tekrar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Şeniz Kurultay Gürakan'ın yazıp, Zeynep Güngörenler ile birlikte oynadığı oyunu Nesimi Kaygusuz yönetiyor. Oyunun sınırlı sayıdaki ücretsiz biletleri Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden gün boyunca alınabilir. Oyun, yazarı Şeniz Kurultay Gürakan'ın ifadesiyle, "Bütün kaleleri zaptedilmiş, tüm tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve her köşesi işgal edilmiş bu aziz vatanın küllerinden doğuşunun hikayesi"ni anlatıyor.

Bornova Belediyesi, 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri' düzenliyor. Erdem Özgen ve Derya Derin'in sahne alacağı konser, Büyükpark içindeki Bornova Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.