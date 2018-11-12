Bornova'da Ata'ya Saygı Yürüyüşü

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 36 dağcılık kulübü, düzenlenen törenin ardından farklı rotalarda yürüyüşe geçti. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yürüyüşe katılan kulüplerin temsilcilerine birer teşekkür belgesi verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Bornova Belediyesi'nin işbirliğiyle her yıl 10 Kasım'dan sonraki ilk Pazar günü düzenlenen 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne bu yıl da yoğun ilgi gösterildi. Yürüyüşe İzmir ve ilçelerinde faaliyet gösteren 36 dağcılık kulübü katıldı.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne katılan kulüplerin temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Burada bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'e ve onun değerlerine hep birlikte sahip çıkmanın ve yüceltmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Onun yolu özgürlüğün, bilimin, eşit yurttaş olmanın, egemenlik haklarının, insanca yaşamanın, aydınlığın, çağdaşlığın ve ortak aklın yolu oldu. Tek ve ebedi Başkomutanımız, önderimiz Atatürk'ün yolu bizim de yolumuzdur ve öyle kalacaktır" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Siyami Çetin de, "Her birimize rehber olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. Yılında onu sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimize bugünümüzü yaşattıkları için saygılarımı sunuyorum" dedi.

Törenin ardından ekipler yürüyüş yapacakları bölgelere hareket etti. Ata'ya Saygı Yürüyüşü, Bornova sınırlarındaki Çamiçi, Sabuncubeli, Kayadibi, Homeros, Kurudere, Pınarbaşı, Kavaklıdere, Karaçam, Evka 3, Çiçekliköy, Yakaköy, Gökdere'deki parkurlarda gerçekleşti.