Bornova'da Çanakkale Şehitleri resmi törenle anıldı
Çanakkale Şehitleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde Bornova'da düzenlenen törenle anıldı.
18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:58
Corona'ya rağmen 18 Mart
Corona Virüsü'ne karşı alınan tedbirler nedeniyle ülke genelindeki tüm etkinlerinin iptal edilmesi nedeniyle sadece anma şeklinde gerçekleşen resmi törende, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Albay Ömer Kartal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı önündeki 9 Eylül Şehitliği'ne çelenk koydu.
İlçede görevli bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleşen törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Koronavirüs, Bornova, Fatih, Güncel
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