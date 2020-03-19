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Bornova'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendilerini 'Sosyal Hizmetler Kurumu' çalışanı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

19.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:58
Bornova'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendilerini 'Sosyal Hizmetler Kurumu' çalışanı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

Yaka Mahallesi'nde oturan G.Ö.'nün evine giden kişiler, 'Sosyal Hizmetler Kurumu'nda çalıştıklarını, evdeki buzdolabını tamir etmek için geldiklerini belirtti. Bu kişiler, buzdolabı ile G.Ö.'den bin 500 lira alarak evden ayrıldı, bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 noktada 34 güvenlik kamerasını inceleme altına aldı. Ekipler, şüphelilerin Y.D., M.K. ve M.A.K olduğunu ve 35 CCL 66 plakalı kamyoneti kullandıklarını tespit etti. Şüpheliler, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında buzdolabını parçaladıktan sonra hurdacıya sattıklarını itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. ve M.K. tutuklandı, M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bulunan bin 500 lira da G.Ö.'ye teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yaka Mahallesi, Bornova, Güncel

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