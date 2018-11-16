Bornova'da Dünya Çocuk Hakları Günü'ne Özel Sergi

BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) öğrencileri ile Bahçeşehir Koleji 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü'ndeki atölye çalışmasında buluştu.

Gruplara ayrılan öğrenciler, birlikte çocuk haklarıyla ilgili afişler hazırladı."Haklarımızı Yazıyoruz" sloganı ile gerçekleşen Afiş Tasarım Atölyesi'nde hazırlanan afişler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde sergilenecek.

ÇOCUK HAKLARI BORNOVA'DA KONUŞULACAK

Bornova Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve panel gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji, Belgem, Mevlana Toplum Bilim Merkezi, Genç Kaşifler ve Cumhuriyet Evi Çocukları'nın katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikler Bornova Kültür Merkezi'nde yapılacak. 2 bölüm halinde gerçekleşecek olan panelin konuşmacıları da yine çocuklar olacak. İlk bölümde Cumhuriyet Evi Çocukları'nın müzik dinletisi ve 2 renk dans Grubu'nun gösterisi yer alırken ikinci bölümde 'Haklarımız Nelerdir', 'Sözleşme Maddeleri' ve 'Katılım Nedir' başlıklarında konuşulacak. Çocuklar ardından bir moderatör eşliğinde tüm katılımcılarla beraber Çocuk Hakları Sözleşmesinikendilerine göre tekrar yazacak. Yazılan sözleşme hafta kapsamında belediyemiz binalarında asılacak.