Bornova'da 'Farkındalık İçin +1 Fark Yarat' Etkinliği

21 Mart Dünya Down Sendromular Farkındalık Günü, Bornova Belediyesi'nin düzenlendiği özel programla, coşkuyla kutlandı. Büyük Park içerisinde gerçekleşen "Farkındalık İçin +1 Fark Yarat" sloganlı etkinlik vatandaşlarından yoğun ilgi gördü. Müzik ve dans gösterilerinin gerçekleştiği organizasyonda park içine çeşitli stantlar, atölyeler açılarak, farkındalık için de parkurlar kuruldu. Etkinliğe Buca Engelliler Derneği, İzmir Motosiklet Kulübü, İzmir Klasik Otamobilciler Derneği, Çarşamba Bisikletçileri Topluluğu da destek verdi.

Büyükpark içindeki Down Kafe'yi hizmete açarak, down sendromlu gençlere hem çalışma hem de sosyalleşme imkanları sağlayan Bornova Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi.Bornova Belediyesi'nin 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü içinİzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İZBAŞ işbirliğiyle Büyükpark içinde hazırladığı etkinlik büyük ilgi gördü. "Farkındalık İçin +1 Fark Yarat" sloganıyla gerçekleşen organizasyon coşku içinde geçti. Aileleri ve yakınlarıyla birlikte toplanan down sendromluları, diğer engelli vatandaşlar da yalnız bırakmadı.

Buca Engelliler Derneği, İzmir Motosiklet Kulübü, İzmir Klasik Otamobilciler Derneği ve Çarşamba Bisikletçileri Topluluğu'nun da destek verdiği etkinlikte büyükpark içinde çeşitli stantlar, atölyeler açılarak, farkındalık parkurları kuruldu. Vatandaşlar parkurlarda engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları deneyimlerken, klasik otomobiller ve motosikletlerle fotoğraf çekildi. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerleride çeşitli kostümler giyerek etknliğe renk kattı.

Sahne engelli bireylerin

Sahne gösterileri ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Melek İzciler Dans ve Müzik Grubu" ile başladı. Down sendromlu bireylerden oluşan grubun gösterisinden sonra Buca Engelliler Derneği Engelsiz Gösteri Topluluğu ritim ve dans gösterilerini gerçekleştirdi. Son olarak ise yürüme engelli sanatçılar Blue Metin Özkan ve GKY sahneye çırak rap müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: Bültenler