Bornova'da Herşey Çocuklar İçin

Çocuk Dünyası, Hayal Bornova, Karaçam Çocuk Köyü projeleriyle Bornova'da çocuklara özel bir dünya kuruyor. Çocuk Dünyası'nın inşaatı hızla yükselirken Hayal Bornova ve Karaçam Çocuk Köyü'nün proje hazırlıkları sürdürülüyor. Bornova Belediyesi bir yandan Türkiye'ye örnek projeleri Bornova'ya kazandırmaya hazırlanırken bir yandan da Çocuk Kulübü'yle eğlenceyi, Dost Bilim Evi'yle bilimi çocukların hayatına katıyor.

Bornova Belediyesi çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak için üç büyük projeyi ilçeye kazandırıyor. Eğlenerek öğrenme imkanı yaratacak olan Çocuk Dünyası'nın inşaatı hızla yükselirken, Karaçam Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerinin hazırlıkları sürüyor. Dost Bilim Evi'yle çocukları bilimle tanıştıran Bornova Belediyesi, Çocuk Kulübü'yle 7-14 yaş arası çocukların sosyalleşmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine aracılık ediyor.

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI

Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Çocuk Dünyası'nın projesi yarışma ile belirlendi. 4-12 yaş arası çocukların eğlenerek eğitim alabilecekleri bir merkez olarak tasarlanan Çocuk Dünyası, 3 bin 500 metrekare alan üzerine kuruluyor. Toplam 3 katlı olarak planlanan Çocuk Dünyası'nda 300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülasyon odası, kütüphane, seminer odası, açık ofisler, yönetim ve çalışma odaları olacak. 1500 metrekaresi açık alan olmak üzere 9 bin 100 metrekare kapalı inşaat alanına sahip bu özel proje, çocukların eğlenirken eğitim alabilecekleri fonksiyonları barındıran mekanları ile dikkat çekecek, çocukların bilişsel,fiziksel, sosyal, duygusal becerilerinin gelişimine destek olacak.

KARAÇAM ÇOCUK KÖYÜ

Karaçam Çocuk Köyü, Karaçam Mahallesi'nde çocukların sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri, aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde kurulacak olan Karaçam Çocuk Köyü'nde amatör ve profesyonel takımların antrenman yapabilecekleri toplamda 640 kişilik tribün kapasiteli 2 adet çok amaçlı saha ile 725 kişilik tribün kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanı sıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişi kapasiteli tesisler yer alacak. Projede restoran, kafeterya, oyun ve etkinlik alanları ve seyir terasları da bulunacak. Karaçam Çocuk Köyü günübirlik gelen ziyaretçiler için de kent yoğunluğundan kaçabilecekleri alternatif bir eğlenme ve dinlenme mekanı olacak.

HAYAL BORNOVA

Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek olan Hayal Bornova projesinin Pınarbaşı'nda 24 dönüm alan üzerine kurulması planlanıyor. Proje alanının ön dört dönümlük bölümünde, Ege Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerleri ile doğal güzelliklerinin, 1/25 ölçekte hazırlanmış yapısal maketleri; aynı ölçeğe indirgenmiş yaşayan bitkisel peyzajı, hareketli, görsel ve işitsel çehresi ile desteklenerek, yaşadığı dönemin veya hala içinde bulunduğu alanın atmosferini yansıtacak bir tasarım anlayış ile sergilenecek. Aynı zamanda, eserlerin yazılı tarihi ile de ziyaretçilerin aydınlatılması ve geçmişimize daha bilinçli bir bakış açısı ile bakmaları sağlanacak. Pınarbaşı'nda bir hayali gerçekleştireceklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Hayal Bornova, hem çocuklarımızın gelişimine hem de bölgedeki kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak" dedi.

ÇOCUK KULÜBÜ

Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü 7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak tiyatro ve sinema gibi kültürel etkinlikler, eğlenceli aktiviteler ile ortak bir heyecan yaşatarak eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruldu. Kulübe üye olan çocukların sayısı kısa sürede 7 bini buldu. Kulüp üyesi çocuklara anlaşmalı işyerlerinden indirimli alışveriş yapma imkanı da sağlanıyor.

ÇOCUKLAR HERŞEYİMİZ

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde yetişmesini sağlamak bizim görevimiz. Nasıl aileler çocukları için büyük fedakarlıklara katlanarak onların iyi yetişmesi için çaba harcıyorsa biz de o ailelerin seçtiği yerel yöneticiler olarak aynı amaç için çalışıyoruz. Çocuklar bizim herşeyimiz. Bu nedenle en büyük, en güzel projelerimizi onlar için hazırladık" dedi.