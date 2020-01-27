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Bornova'da hurda araçlara çözüm

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un göreve gelir gelmez ortaya koyduğu "Anjiyo Projesi" kapsamında trafikte sorun oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan 200 hurda aracın kaldırılması sağlandı.

27.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:19Bornova'da hurda araçlara çözüm

Başkan Mustafa İduğ, sorunu ilgili kurumlarla birlikte çözdüklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve 'daki sanayi sitelerinin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu konudaki çalışmalarımız işbirliği içerisinde devam edecek" dedi.

Bornova Belediyesi'nin girişimiyle kurdukları Sanayi Sitelerinin Başkanlar Kurulu'nda ilk gündem maddelerinin hurda araçlar sorunu olduğunu hatırlatan İduğ, "Özelllikle sağlı sollu bırakılan araçlar sanayi sitelerinde yolları tamamen tıkamış durumdaydı. O yüzden hayata geçireceğimiz projenin adını, bu yolları açmak adına "Hurda Araçlara Anjiyo" koymuştuk. İlçe belediyelerinin araç çekme yetkisi yok ancak biz taşıdığımız sorumluluk gereği ilgili kurumlarla iletişime geçtik ve ilçemizdeki hurda araçlarının büyük bir kısmının kaldırılmasını sağladık" diye konuştu.

MENEMEN'E KALDIRILDI

Bornova Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü çalışma kapsamında tespit edilen 200 hurda araç, gerekli uyarıların ardından yapılan işlemler sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Menemen'deki Hurda Alım Merkezi'ne kaldırıldı. Çok sayıda hurda araç ise yapılan tebligat sonrasında sahipleri tarafından alındı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bornova Belediyesi, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı yaparak büyük bir çoğunluğu ilçe sınırları dışından olan araçların sahiplerinden araçlarını iki hafta içerisinde kaldırmalarını istiyor. Kaldırılmayan araçlar için 5.326 sayılı kabahatler kanunun 41/6 maddesine göre cezai işlem uygulanıyor. Kaldırılmayan araçlar bir kez daha emniyete bildirilerek bulundukları yerlerden kaldırılmaları sağlanıyor.


Emniyet Müdürlüğü, Mustafa İduğ, Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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