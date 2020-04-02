Bornova'da koronavirüse karşı psikolojik destek
Koronavirüse karşı tüm tedbirlerini alan Bornova Belediyesi, zorlu süreçte verdiği özel hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
02.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:01
Başkan İduğ: "Her anlamda vatandaşlarımızın yanındayız"
Sosyal ve ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığımız şu günlerde vatandaşlara destek olmak amacıyla Psikolojik Danışmanlık Hattı açtı.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, görev ve sorumluluklarını, sürece özel ek hizmetler ile vatandaşların sağlığını tehlikeye atmadan yerine getirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan Bornovalıların alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyoruz. Belediye Bandomuz ile mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımıza moral veriyoruz. Psikolojik Destek Hattı ile insanlarımızın bu zorlu süreçteki kaygı, endişe ve korkularını gidermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
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Kaynak: Bültenler