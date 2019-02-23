Bornova'da Miting Gibi Açılış

Bornova'da 7000 metrekarelik Yeşilçam Rekreasyon alanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın geçmiş dönemlerdeki başkanlar da dahil, 5 yıllık hizmeti ile 30 ilçe arasında en başarılı belediye Başkanı olduğunu vurgulayan Kocaoğlu; "Doğrunun kalesi yıkılmaz, doğru sallanır ama devrilmez" sözleri ile veda konuşması yaparak Bornovalılarla helalleşti.

Bornova Belediyesi, ilçenin 45 mahallesinde de yaşam standartlarını yükselten projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeşilçam Mahallesi'nde de vatandaşların en büyük isteklerinden biri olan rekreasyon alanının yapımı tamamladı. İçerisinde çocuk oyun alanı, etkinlik alanı, taziye evi ile halı sahanın yanında ağaçlandırma alanı ve spor aletlerinin de yer aldığı 7 bin metrekarelik Yeşilçam Rekreasyon Alanı törenle hizmete açıldı.İzmir manzarasına hakim bir noktada bulunan alanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğrunun kalesi yıkılmaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın yaptığı çalışmalarda başarılı olduğuna vurgu yaparak, "Bergama Belediye Başkanımız Mehmet Gönenç 2 dönem boyunca 10 yıldır çok başarılı bir Belediye Başkanlığı yapmıştır. Geçmişte ve son 5 yılda İzmir'deki 30 Belediye Başkanı arasında en başarılı olan Olgun Atila'dır. Kendisi dürüst, namuslu, şerefli ve başarılı bir başkandır. Bu dönem iki başkanımız için de bir mola dönemi olacak. Ama bizler partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 'Doğrunun kalesi yıkılmaz' ve 'Doğru sallanır ama devrilmez' bu iki sözü asla unutmayın" dedi.

Başkan Atila'dan teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, rekreasyon alanının 7 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade ederek, "Alanın içinde halı saha, taziye evi, etkinlik alanı ve çocuk oyun alanı da bulunuyor" diyerek alan hakkında bilgi verdi. 5 yıllık çalışma süresinde yanında olan herkese de teşekkür eden Başkan Atila, " 45 mahallemizin muhtarlarına, Meclis üyelerimize, Spor Kulüplerine, üniversitelerimize, STK'lara ve hizmete geçen herkeseçok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ederim. Kendisiyle 10 yıl boyunca çalışma imkanına sahip oldum. Hem Bornova'da hem İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde birlikte hizmet etmenin onurunu yaşadım. Hayatımın en güzel dönemlerini birlikte yaşadık. Kendisi çok büyük bir devlet adamı. Bizler kendisinden çok şey öğrendik ve öğrenmeye devam edeceğiz"diye konuştu.

Rekreasyon alanı açılışına Zeybek gösterisi renk katarken, Yeşilçam Spor Kulübü ile Pınargücü Spor Kulübü'nün minik sporcuları da dostluk maçı yaptı.

Kaynak: Bültenler