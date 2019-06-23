23.06.2019 16:54
Haberler » Güncel » Haber

Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın

Bornova

İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle Bornova Gökdere mevkisinde ormanlık alanda çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
orman bölge müdürlüğü , izmir , yangın , bornova , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:54 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele
16:53 El freni çekilmeyen kamyon hareket edip, şarampole böyle devrildi
16:53 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
16:53 Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeş kayboldu
16:53 Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın
16:52 Rahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı
16:52 Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu...