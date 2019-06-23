23.06.2019 18:03
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Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın

Bornova

İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle Bornova Gökdere mevkisinde ormanlık alanda çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir , Bornova , Güncel

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