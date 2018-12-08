Bornova'da "Ortak Akıl" Buluşmaları 4.5 Yıldır Aralıksız Sürüyor

Site başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Başkan Atila, " Bornova'yı Bornovalılarla birlikte yönetiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akıl ilkemizden taviz vermedik. Sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz vatandaşlarımızla birlikte daha güzel bir geleceğimiz olacağına inancımız tam" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Yalçın Dönmez ve 2. Sanayi Sitesi Başkanı Erol Çamkıran'ı ziyaret etti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in de katıldığı ziyaretlerde hem sanayi sitelerinin başkanları hem de yönetim kurulu üyeleri beklenti, öneri ve taleplerini dile getirdi.

3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Yalçın Dönmez, işletmelerinin kent içinde kalmasından kaynaklanan sorunlarını aşmak için Menemen'e taşınma konusundaki çalışmalarına destek beklediklerini söyledi. 2. Sanayi Sitesi Başkanı Erol Çamkıran da hurda araçların sanayi sitesi içindeki sokaklara gelişigüzel bırakılmasını önleyecek köklü bir çözüm arayışı içinde olduklarını belirterek bu konuda yardım beklediklerini söyledi. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyaretlerde kentle ilgili pek çok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hedef daha güzel bir gelecek

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hem Bornovalı esnafa hem de Bornovalı tüketiciye destek veren Dost Kart gibi projeleri ve kampanyaları hayata geçirdiklerini belirterek, " İşçi, emekli, öğrenci, memur, esnaf ya da sanayici kim olursa olsun Bornovalının kazanması, bu sayede de Bornova'nın gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İlk günden bu yana bu anlayışla çalışıyoruz. Bornova'nın her yönüyle gelişmesi ve zenginleşmesi, bu zenginleşmeden de herkesin payını alabilmesi için ortak akıl ilkesinden hiç ayrılmadık. Bu sayede Bornovalıların hem ekonomik hem de sosyal yönden kazandığı pek çok hizmeti hayata geçirdik. Sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz vatandaşlarımızla birlikte daha güzel bir geleceğimiz olacağına inancımız tam. Sanayi sitesi başkanlarımıza İzmir milletvekilimizle birlikte bizi kabul ettikleri ve değerli fikirlerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Atila, hurda araçların bulundukları yerden kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını, son üç yılda 300'e yakın aracı kaldırdıklarını belirterek, "Bu konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerekiyor. 3. Sanayi Sitesi'nin yer konusundaki çalışmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de esnafın Türkiye'nin belkemiği olduğunu belirterek, "Esnaf çökerse ülke çöker. Bu nedenle sizlerin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeniz için üstümüze düşen görevleri yapmanın mücadelesi içindeyiz" dedi. Sertel, esnafın sorunlarını ve beklentilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymak ve bunları çözüm makamındaki TBMM'ye iletmek için biraraya gelip toplantılar yapması gerektiğini söyledi. Sertel, Bornova'daki bütün odaların biraraya gelip böyle bir toplantı düzenlemesi halinde gelip sonuna kadar dinleyeceğini ve dile getirilen sorunların TBMM'de takipçisi olacağını söyledi.