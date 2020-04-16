Bornova'da pazar günlerine yeni düzenleme

Pazarların hafta sonu açık olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, semt pazarlarının ağırlıklı olarak Cumartesi ve Pazar günleri kurulduğunu hatırlatarak, "Görünen o ki; haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı kararı belli süre devam edecek. Bu süreçte taze ve uygun fiyatlı gıdaya erişim açısından büyük önem taşıyan pazarlarımızıngünlerinde yeni bir düzenlemeye gittik. Esnafımızın ve vatandaşımızın mağdur olmaması için hafta sonu kurulamayan tüm pazarlar hafta içi açık olacak" dedi.

Bu haftasonu ve aynı kararın devam etmesi durumunda bundan sonraki Cumartesi ve Pazar günleri de açılamayacak 9 pazaryeri, hafta içinde kurulacak. Özkanlar Yeni Bornova, Evka 4 ve Yeşilova Pazarları Pazartesi, Bornova Merkez, Çamdibi Kapalı, Kandere, Mevlana, Pınarbaşı ve Seyit Şanlı Pazarları ise Cuma günleri hizmet verecek. Bornova Merkez ve Çamdibi Kapalı Pazaryeri, daha önce olduğu gibi Çarşamba günleri de kurulacak. Hafta içi kurulan Doğanlar, Çamkule, Naldöken, İnönü ve Evka 3 pazarları da normal günlerinde Bornovalıların hizmetinde olacak.