Bornova'da sanayi siteleri kadın dostu olacak

Başkan İduğ, "Sokakların daha temiz ve yeşil olduğu, kadınların da rahat rahat gelebildiği özel servis görüntüsünde sanayi siteleri oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'daki sanayi sitelerini daha temiz hale getirmek ve estetik bir görünüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Özel servisler gibi

Bornova'nın bir sanayi kenti olduğunu hatırlatan Dr. Mustafa İduğ, "Sokakların daha temiz ve yeşil olduğu, kadınların da rahat rahat gelebildiği özel servis görüntüsünde sanayi siteleri oluşturmamız gerekiyor. Görüntü kirliliği için tek tip tabelaya geçilebilir. Duvarlar, giydirmeler ve resimlerle süslenebilir. Bunların hepsini ancak birlikte başarabiliriz" diye konuştu.

Hurda araçlara anjiyo

Sorunların daha kolay çözülmesi ve sağlıklı işbirlikleri için merkezini 3. Sanayi Sitesi olarak belirledikleri Sanayi Siteleri Başkanlar Kurulu oluşturduklarını hatırlatan Başkan İduğ, özellikle hurda araç sorununa dikkat çekti. Başkan İduğ, "Sanayi sitelerinin sokaklarını geniş hale getirmeliyiz. Bunun için hurda araçların mutlaka kaldırılması gerekiyor. Büyük sorun teşkil eden bu araçlar Anjiyo Projesi ile devre dışı kalacak. Bu sürekli takip edilmesi gereken bir proje. Bunun sorumluluğunu da site başkanlarına vereceğiz. Sanayi siteleri ile birlikte bunu yapabilirsek otopark sorununu da azaltmış oluruz. Ayrıca sanayi siteleri için 3 katlı poliparklar inşa edilebilir" dedi

Kaynak: Bültenler