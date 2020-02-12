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Bornova'da su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bornova'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

12.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:41Bornova'da su kesintisi
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Bornova'da yürütülen içme suyu ana iletim hattı imalat çalışmaları kapsamında Caddesi üzerinde bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden 13 Şubat Perşembe günü Bornova'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacak. Buna göre Egemenlik, Işıklar, Gürpınar, Kemalpaşa, Yeşilçam ve Ümit mahallelerine Perşembe günü 10.00-23.00 saatleri arasında su verilemeyecek. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Aydınlar, Bornova, Güncel

Kaynak: İHA

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