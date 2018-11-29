Bornova'da Vatandaş Ne İsterse O Yapılıyor

Bornova Belediyesi vatandaşın belediye yönetimine katılımını sözde bırakmıyor, hayata geçiriyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Erzene Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Atila, 61 Sokak ve civarında vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini dinlerken Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelerde vatandaşlarla birebir temas kurarak anket yaptı. Bu çalışmalardan sonra o mahallede en fazla hangi hizmet ya da proje yapılıyorsa o hayata geçirildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Erzene Mahallesi 61 sokak ve civarında vatandaşlarla buluşarak görüş, öneri ve isteklerini dinledi.

Bornova Belediyesi ekipleri de tüm esnaf ve apartman sakinlerini ziyaret etti. Yaklaşık 205 kapı çalındı. 60 daire ve 16 esnafa ulaşıldı. 76 kişiyle görüşüldü.

Görüşülen kişilerden 49'u parke taşı, 27'si ise asfalt istedi. Asfalt İsteyenlerin oranı yüzde 35.5'de kalırken kilit parke isteyenlerin oranı yüzde 64.5'i buldu. Sokak ve caddeye çoğunluğun istediği parkelerin döşenmesi için hemen çalışma başlatıldı.

"Ortak Akıl" ve "Katılımcı Belediyecilik Anlayışı" ilkesinde 5 yıldır hiç taviz vermediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,"Tüm proje ve hizmetlerimizde bunu uyguluyoruz. Vatandaşımız sokağında ya da mahallesinde ne isterse onu yapıyoruz. "En iyiyi ben bilirim" anlayışı ülkemizde büyük sorunlara yol açan bir anlayış. Bornovamız 'ortak akıl' konusunda örnek olmaya devam edecek" dedi.