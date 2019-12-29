Bornova'da 'Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri' başladı

İzmirliler, yeni yıl hediyelerini Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan hediyelik eşya çadırından alıyor.

Kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev yaşam ürünlerine yüzlerce seçeneğin sunulduğu 'Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri' üç gün sürecek. 29 Aralık Pazar günü kurulan çadırdan, 31 Aralık Salı günü akşamına kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek. Sadece, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerinin satılacağı çadırdan alışveriş yapanlar kadın emeğinin değerlenmesine de katkıda bulunmuş olacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornovalılardan yeni yıl hediyelerini Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nden almalarını isteyerek, "Vatandaşlarımız, Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki standlardan alacakları hediyelerle hem doğal malzemelerden üretilmiş ürünlere sahip olacak hem de kadınlarımızın üretim yapmasını desteklemiş olacak" dedi.